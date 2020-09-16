انطلاق أولى الرحلات الجوية الدولية للفئات المستثناة

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت أولى الرحلات الجوية الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني جاهزية المطارات الدولية لسفر تلك الفئات، بناءً على صدور الموافقة الكريمة ووفقاً لما رفعته الجهات المختصة في المملكة بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا.

وتشمل الفئات المستثناة، ما يلي:

الموظفون الحكوميون، المدنيون والعسكريون، المكلفون بمهمات رسمية.

العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

الطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين:

لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة. وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنه لن يُسمح لغير السعوديين الدخول إلى أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار.

وأوضحت أنه سيُفرض أيضاً الإلتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام، شريطة وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة، وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب تحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.