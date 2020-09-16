بدء إعادة تحديد السرعات على طريق (جده_ينبع)

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إعادة تحديد السرعات على طريق “جدة-ينبع”، اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢٩/١/١٤٤٢.

وأشار أمن الطرق إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإعادة تحديد السرعات على الطرق الخارجية بين المدن والمناطق، لتكون وفق الآتي:

140 كم/س للسيارات الصغيرة.

100 كم/س للحافلات.

80 كم/س للشاحنات، بداية من كوبري ثول مخرج (871) في جدة إلى مجمع الكباري مخرج (1050) في ينبع والعكس.

وشددّ أمن الطرق على ضرورة التقيّد بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها والالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطريق، موضحاً أن ذلك لا يعني ضرورة زيادة سرعة السيارة للحد الأعلى، إنما توضح هذه اللوحات الحد الأعلى للسرعة القصوى المسموح بها.