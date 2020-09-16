أفضل 10 سيارات "كونسبت"طرحتها جنرال موتورز في التاريخ

قدمت مجموعة جنرال موتورز، العديد من ماركات السيارات "كونسبت" بتصميمات فريدة وتقنيات مميزة،كتب لبعضها الدخول في طور التصنيع، في حين تبقى الغالبية العظمى منها للعرض فقط.

"كونسبت" تعني التصميم الأولي للسيارة لغرض توفير تكنولوجيا القيادة. وفي الغالب تـُعرض السيارات المبتكرة في معارض السيارات الدولية، لتعريف الجمهور بها ومعرفة ردة الفعل من العملاء.

وقدم موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز موديلات "كونسبت" قدمتها جنرال موتورز من مختلف الماركات التابعة لها.



في المقدمة، جاء طراز Tru 140S، الذي طرح ضمن فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات عام 2012، فيما لم يكتب للطراز التصنيع.

ومن بعده جاء من ماركة "أولدس موبايل"، طراز Aerotech الفريد، الذي قدمته الماركة التابعة لجنرال موتورز كصورة لمستقبل السيارات السريعة عام 1997، ولم يتم تصنيعه أيضا.





ومن ماركة كاديلاك التابعة لجنرال موتورز، جاء ضمن القائمة، طراز Sixteen الذي ظل أيضا نموذجا للعرض فقط، وكان يعمل بمحرك خارق من فئة V16، بسعة عملاقة 13.6 لتر، ينتج قوة 1000 حصان.

وضمن القائمة جاءمن ماركة "هولدين"، التي كانت تابعة لجنرال موتورز، وقدمت طراز Hurricane بمحرك فئة V8 بسعة 4.2 لتر، ولم يطرح بالأسواق.

Advertisements

وطرحت ماركة أوبل طراز Monza بقدرات كهربائية، وكان أول طراز كهربائي تم تصميمه بأبواب تفتح كالأجنحة قبل طرح طراز تسلا موديل X بسنوات.

كما ضمت القائمة طراز ماركة بويك WildCat، بمحرك فئة V6 ينتج قوة (360 حصان) وسعة 3.8 لتر، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي 4 سرعات، ولم يكتب لهذا الطراز تصنيعه.

وضمت القائمة طراز Flextreme GT/E من أوبل الذي عرض فقط ولم يكتب له الطرح بالأسواق.

ومن ماركة شيفورليه جاء ضمن القائمة طراز Corvette Stingray Concept الذي طرح كطراز كونسبت مستقبلي فريد.

ثم جاء طراز "كاديلاك Cien"، وكان من أبرز الموديلات كونسيبت التي طرحت مطلع الألفية الجديدة، وعمل بمحرك V12 بسعة 7.5 لتر.

وفي ختام القائمة، جاء طراز EcoJet الذي قدمته جنرال موتورز للعرض فقط، وكان من تصميمات مصممها الشهير "جاي لينو".



