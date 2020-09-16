تعديلات شاملة على بورشه 911.. سرعة فائقة

أعلنت شركة كيفاني عن تطوير برنامج تعديلات خاص للسيارة بورشه 911 لجعلها أكثر شراسة، حيث شملت التعديلات دعم السيارة بمكونات من ألياف الكربون وزيادة معدلات الأداء.



وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن البرنامج يشمل مكونات مصنوعة من ألياف الكربون مثل الشفة الأمامية والعتبات الجانبية وغطاء المرايا والناشر الخلفي مع مجموعة العادم الرياضية.

وتقف النسخة المعدلة على جنوط مسبوكة قياس 21 بوصة بالأمام و22 بوصة بالخلف، كما تنخفض النسخة المعدلة بمقدار نحو 20 ملم.

وتقدم كيفاني للسيارة إمكانية رفع معدلات لتصل القوة إلى (595 حصان).

يذكر أن سيارة بورش 911 الأصلية هي سيارة رياضية فاخرة صنعتها شركة بورش أيه جي في شتوتجارت، ألمانيا.

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وتم تقديم التصميم الشهير والمميز والدائم في خريف عام 1963، وتم بناؤه حتى عام 1989، ونجحت في ذلك نسخة معدلة، يشار إليها داخليًا باسم بورش 964 ولكن لا تزال تُباع باسم بورش 911 ، وكذلك النماذج الحالية.

كورونا يعرقل المبيعات

وعرقلت جائحة كورونا نشاط مبيعات "بورشه" الألمانية للسيارات الرياضية على نحو ملحوظ في مارس/آذار الماضي، إلا أن نسبة التراجع في أرقام المبيعات في الربع الأول من هذا العام لم تكن قوية كما كان متوقعا.

وأعلنت الشركة، أنها باعت في الربع الأول من هذا العام نحو 53 ألف سيارة على مستوى العالم، بتراجع قدره 5% مقارنة بالربع الأول لعام 2019.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، أوليفر بلومه، يتوقع تراجعا بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وسجلت الشركة تراجعا في المبيعات بنسبة 17% في الصين و20% في الولايات المتحدة، بينما حققت زيادة قوية في مبيعاتها في أوروبا مطلع هذا العام بنسبة 20% رغم جائحة كورونا.