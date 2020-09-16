نيسان زد بروتو تكشف نفسها رسمياً “معلومات ومواصفات وصور”

الخليج ٣٦٥ نت – وأخيراً وبعد مرور 11 عاماً على إطلاق نيسان 370 زد، أزاحت صانعة السيارات اليابانية الستار عن أول نظرة على خليفتها نيسان زد بروتو الاختبارية التي لم ينتهي تطويرها بعد.

الأداء

تستمد نيسان زد بروتو طاقتها عبر محرك توين تيربو V6 بدفع خلفي وناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي جاري تطويره، وبالطبع بما أنه موديل اختباري فلا توجد مواصفات رسمية ولكن يقال أن القوة بحدود 400 حصان، ما سيضع سيارة نيسان الرياضية في منافسة أمام تويوتا سوبرا وفورد موستنج GT وشفروليه كمارو SS وغيرهم.

الخارجية

تتمتع نيسان زد بروتو بلمسات كلاسيكية ويظهر ذلك في لونها الأصفر الساطع الذي كان يستخدم بنيسان زد الجيل الأول، غطاء المحرك الطويل، المصابيح الأمامية LED المستديرة وكذلك الشبك الخليج ٣٦٥.

وعند العودة للوراء نجد زوايا حادة مع كسوة سوداء تمتد إلى الرفارف، مصابيح خلفية LED أفقية مستوحاة من نيسان 300ZX التي اشتهرت بالتسعينيات، مع استخدام ألياف الكربون بأنحاء الهيكل، جنوط خفيفة الوزن 19 بوصة وعادم مزدوج.

الداخلية

تبدو لنا الداخلية عصرية تهيمن عليها البساطة حيث ستجد مقعدين بتنجيد ألكانتارا وجلد، مقود ثلاثي الشكل ذو شعار Z بإعدادات رياضية، عدادات رقمية 12.3 بوصة، شاشة معلومات ترفيهية لمسية مركزية 9 بوصة.

السعر

هذا ونتوقع أن يتم الكشف عن الموديل الإنتاجي لـ نيسان زد بروتو خلال العام المقبل كموديل 2022، بسعر يبدأ من حوالي 40 ألف دولار (150 ألف ريال).

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