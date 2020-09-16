"عزالعرب" تطرح DS-7 موديل 2021.. تعرف على الأسعار

كتب: باسل الحلواني
أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة DS الفرنسية في مصر، عن أسعار موديل 2021 من أيقونتها دي إس7 Crossback الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.
وتزخر DS-7، بباقة كبيرة من وسائل الأمان القياسية والاستثنائية، يأتي في مقدمتهانظام فرامل ABS ونظام توزيع اليكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني ووسائد هوائية أمامية وخلفية ومثبت سرعة وكاميرا خلفية وكشافات أمامية حساسة للإضاءة ونظام ذكي لركن السيارة.
وتتوافر السيارة في السوق المصرية بـ5 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعار الفئة الأولى من دي إس 7 موديل 2021، من A/T Be Chic بـ598000 جنيه، والفئة الثانية A/T Performance سعرها 660000 جنيه، والفئة الثالثة A/T Performance plus بـ 700000 جنيه.
وبلغ سعر الفئة الرابعة Revoli الرابعة 760 ألف جنيه، بينما جاء سعر أعلى فئة من السيارة Opera بـ850 ألف جنيه.
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