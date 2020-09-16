بحضور فريد الطوبجى.. "البافارية للسيارات" تطلق رسميا الجيل المطور من (BMW X6) المجمعة محلياً

كتب: باسل الحلواني

قدمت المجموعة البافارية للسيارات مؤخرا السيارة BMW X6 الجديدة كلياً في مصر ، يتم تقديم X6 بالتعاون مع طراز M Performance M50i، ويأتي هذا كجزء من النجاح الكبير الذي تحقق مع جميع الموديلات التي تم تقديمها بأداء M بدءًا من X3 و X7 و X5 وأخيرًا.

خلال حفل تقديم السيارة الذى شهد حضور عدد كبير من رجال الاعلام و الصحافة، أكد رئيس المجموعة البافارية للسيارات، فريد الطوبجي أن الشركة تسعى منذ حصولها على وكالة سيارات BMW لدعم توطين عملية تجميع و صناعة السيارات محليا داخل مصرعبر إنشاء مصنع للتجميع يختص بتجميع سيارات BMW في السادس من اكتوبر ويضم المصنع 3 وحدات إنتاجية بطاقة تصل إلى 10 آلاف وحدة سنوياً، فيما تصل الطاقة التشغيلية إلى 4500 سيارة

سنوياً، تمثل %45 من إجمالي قوة المجموعة.

ويقام المصنع على مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع تشمل المبنى الإداري، والمخازن، وقسم اللحام وقسم والدهان والتجميع، وأقسام الاختبارات ومراجعة الجودة، وغيرها.

تأسست المجموعة البافارية للسيارات في مارس 2003، كمستورد وحيد وحصري لسيارات BMW وميني كوبر في مصر، مع حقوق حصرية للاستيراد والتجميع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع، أسست المجموعة باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار أمريكي.

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من خلال مصنع المجموعة البافارية للسيارات ، يتم تجميع عدد من الطرازات محليا داخل مصر على رأسها معظم قائمة فئات BMW X.

ويأتي قرار تجميع هذه القائمة تأكيدًا جديدًا من BMW والمجموعة البافارية على ثقتها بالاقتصاد المصري،

عن طريق الاستثمار المستمر على مدار الأعوام الماضية في مصنع المجموعة البافارية بمدينة السادس من أكتوبر، والذي استقبل العديد من الاستثمارات والتوسعات لتجهيز خطوط الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، كما يؤكد التزام المجموعة البافارية تجاه عملائها بتوفير السيارات بشكل سريع لمواجهة الطلب المتزايد.

وبالرغم من التحديات التى تواجه سوق السيارات المصرية ، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا فإن المجموعة البافارية للسيارات قدمت العديد من الطرازات خلال 2020 كما تخطط لطرح طرازين لأول مرة ، سيتم الكشف عنهم خلال هذا العام، و قد قامت بطرح عدد من الطرازات الجديدة مثل BMW X5 M50iو BMW 2 Series Gran Coupe و BMW X7.

وقد جاءت (X6 M50i) مع محرك ثمانى الأسطوانات سعة 4.4 لتر مع تيربو مزدوج ، يستخرج طاقة حصانية تبلغ 530 حصان ، والقادر على تحقيقها عند عزم أقصى يبلغ 750 نيوتن.متر / 1800 – 4800 د.د. ، فيما تتمكن معه السيارة للتسارع من 0 – 100 كم خلال زمن يبلغ 4.3 ثانية.