كتب: باسل الحلواني
كشفت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف "EATC"، الوكيل الرسمي لعلامة أودي الألمانية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات أودي في سبتمبر.
وتضمنت القائمة الإعلان عن أسعار موديلات 2021 من طراز أودي A4،
وتنشر "سيارات الوفد"، نسخة من القائمة السعرية الخاصة بشهر سبتمبر، والصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف "EATC".
كانت هذه تفاصيل خبر تتضمن بعض موديلات 2021.. ننشر أحدث قائمة سعرية لطرازات أودي في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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