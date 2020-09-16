تتضمن بعض موديلات 2021.. ننشر أحدث قائمة سعرية لطرازات أودي في مصر

كتب: باسل الحلواني

كشفت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف "EATC"، الوكيل الرسمي لعلامة أودي الألمانية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات أودي في سبتمبر.

وتضمنت القائمة الإعلان عن أسعار موديلات 2021 من طراز أودي A4،

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وكذلك أودي A5 SB، وأودي Q7، وأودي Q3 SB 2.0 TFSI، بالإضافة إلى أسعار موديلات 2020 من أودي A3، أودي A6، وأودي Q3 SB 1.4 TFSI، وأودي Q2، و Q3، وQ8.

وتنشر "سيارات الوفد"، نسخة من القائمة السعرية الخاصة بشهر سبتمبر، والصادرة عن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف "EATC".