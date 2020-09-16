عرض الجفالي على نظام تبريد سيارات مرسيدس في فترة الصيف

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس في المملكة، واستفد من عروض نظام التبريد في فترة الصيف. مميزات العرض: تعبئة الفريون وتنظيف نظام التبريد بـ ٨٩٩ ريال مع فحص نظري مجاني لنظام التكييف.

مع فحص نظري مجاني لنظام التكييف. تعقيم مجاني بنظام الأوزون المتطور.

إجراء الصيانة خلال ساعة و ٤٠ دقيقة.

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة. *تطبق الشروط والأحكام. لحجز موعدك، تفضل بزيارة الرابط التالي: اضغط هنا Advertisements صورة العرض:

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