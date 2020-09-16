تعرفوا علي أسعار موديلات الوحش الصيني MG في مصر

يعتبر السوق المصري من أكبر الأسواق التي تنتشر فيها العديد من ماركات السيارات المختلفة سواء كانت أوروبية أو صينية أو يابانية، تعتبر شركة “إم جي” الصينية من أبرز الشركات التي أعيد تصنيعها مؤخرًا، والسيارات التي تنتجها الشركة مصممة في إنجلترا والصين.

سيارات شركة MG الصينية

النماذج التي تقدمها الشركة في السوق المصري وأسعارها:

1- تصل “MG5” إلى السوق المصري بثلاث فئات مختلفة من المعدات ، ويبدأ سعرها من 215 ألف جنيه ، والفئة الأكثر تجهيزًا تصل إلى 250 ألف جنيه.

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2- “MG ZS” كما تدخل السوق المصري في ثلاث فئات يبدأ سعرها من 255 ألف جنيه وأعلى فئة تصل إلى 288 ألف جنيه.

3- “إم جي 6”. وهي معروضة في السوق في أربع فئات مختلفة من المعدات ، يبدأ سعرها من 275 ألف جنيه ، والفئة الأكثر تجهيزًا يصل سعرها إلى 310 آلاف جنيه.

4- “MG Rx5” … وتطرح السوق بثلاث فئات تجهيزات مختلفة ، الفئة الأولى تبدأ من 320 ألف جنيه والفئة الأكثر تجهيزاً تصل إلى 370 ألف جنيه.