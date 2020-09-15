موجز الخليج 365 للسيارات.. 6 فئات من سوبارو وموديلات تعود للحياة

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في عالم صناعة السيارات، هناك العديد من القرارات الحاسمة التي يجب أن يتخذها المقدم على شراء سيارة جديدة، والتي سيترتب عليها العديد من النتائج، التي تتعلق بشكل حيوي بميزانيته الخاصة.

كشفت شركة "بويك" الأمريكية التابعة لجنرال موتورز عن جيل جديد من طراز Regal Sportback، ضمن موديلاتها المميزة لعام 2020 من فئات "سيدان".

أطلقت شركة بيجو السكوتر ثلاثي العجلات Metropolis 400 الجديد بملامح تصميمية جديدة ومعدلات استهلاك منخفضة.

هناك أسباب كثيرة تدعو أصحاب السيارات لاستعمال الإنترنت أثناء القيادة؛ حيث يمكن للأطفال على المقعد الخلفي مشاهدة الأفلام أثناء الرحلات الطويلة، كما يمكن لقائد السيارة الاستماع لخدمات البودكاست أو الموسيقى المفضلة أثناء التوجه للعمل كل صباح.

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كشفت شركة شيفروليه الأمريكية عن النسخة الأحدث من طراز إكوينوكس Equinox، بمواصفات أكثر سرعة ضمن أسطولها من الموديلات الذي طرحته العام الجاري من فئات SUV كبيرة الحجم.

تسعى شركة كيا إلى زيادة كفاءة سيارتها من خلال الاعتماد على ناقل حركة يدوي ذكي في السيارات المزودة بنظام هجين معتدل 48 فولت؛ حيث يقوم ناقل الحركة اليدوي بتعشيق وضع الاندفاع الذاتي تلقائيا.

عملية شراء إطار جديد للسيارة ليس بالأمر الهين، خاصة مع من لا يستطيع فهم معاني الأرقام والحروف الموجودة عليه، كما تعد الطريقة الأفضل للحفاظ على الإطار من المشكلات الأخرى.

كشفت شركة سوبارو اليابانية عن النسخة الأحدث من طراز "ليجاسي" المميز، ضمن مجموعة فريدة من الموديلات لعام 2020.

يفضل كثيرون اقتناء السيارات الكلاسيكية فهي بمثابة "حنين" للماضي بذكرياته الجميلة، كما يحرص آخرون على عدم بيع ما يملكونه من هذه المركبات.