بالصور.. شاهد قائمة أقوى السيارات الكلاسيكية المستعملة في العالم

يبحث عشاق السيارات الكلاسيكية دائما عن الموديلات المتوفرة منها للبيع ضمن سوق المستعمل، والتي غالبا ما يكن من النادر تواجدها.

وقدم موقع "أوتو كار" قائمة بأبرز الموديلات الكلاسيكية التي يتوفر بيع نسخ منها حاليا ضمن سوق السيارات المستعملة بالمملكة المتحدة، لكافة عشاق السيارات الكلاسيكية من مختلف دول العالم.

وبدأ الموقع القائمة، بطراز فيراري الكلاسيكي 328 GTB، موديل ما بين عام 1985 و 1989، وتعمل بمحرك قوته 270 حصانا وسرعة قصوى 153 ميلا في الساعة.

ثم جاء طراز بورش 944، موديل ما بين عام 1982، وعام 1991، الذي يتوفر بمحرك قوته 217 حصانا، بسعة 2.5 لتر، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.0 ثانية.

ويتوفر ضمن هذه القائمة المميزة، طراز نيسان 300NX، الذي يتوفر بمحرك توربيني مزدوج، ونظام دفع رباعي.

ومن ماركة فورد، جاء ضمن القائمة، طراز Sierra RS Cosworth، موديل ما بين عام 1986 وعام 1992، الذي يتوفر بمحرك بسرعة قصوى 149 ميلا في الساعة، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.5 ثانية.

ومن ماركة لانسيا، يتوفر ضمن القائمة من الموديلات الكلاسيكية طراز Delta HF Integrale، موديل ما بين عام 1987 وعام 1994 الذي يتوفر بمحرك قوته 200 حصان، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.0 بوصة.

ومن بعده جاء ضمن قائمة "أوتو كار"، طراز فولكسفاجن جول GTI، موديل ما بين عام 1984 وموديل عام 1992، الذي يتوفر بمحرك فئة V8.

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وضمن الفئات الكلاسيكية الفخمة، قدم موقع "أوتو كار" ضمن قائمته طراز بينتلي Turbo R موديل ما بين عام 1985 وعام 1997، الذي يتوفر بمحرك V8 بسعة 6.7 لتر.

وطراز لكزس LS 400، موديل ما بين عام 1989 وعام 1994، الذي يتوفر بمحرك ذو معدل دوران عالي، فئة V8.

ومن ماركة بي إم دبليو جاء ضمن القائمة، طراز الفئة السابعة، والنسخ المطروحة منه ما بين عام 1994 و عام 2001، بمحركات من فئة V8 وفئة V12.

وضمن فئات رباعية الدفع، جاء ضمن القائمة، طراز رينج روفر، النسخة الخاصة بالذكرى الخمسون على طرح هذا الطراز، موديل عام 1996، العاملة بمحرك V8 بسعة 3.5.

ومن السيارات الرياضية، جاء ضمن القائمة، طراز Lotus Esprit والنسخ المطروحة منه ما بين عام 1993، وعام 2004، بمحرك بسعة 2.2 لتر وقوته 264 حصانب، مع عزم دوران 290 لفة/قدم.

وطراز مازيراتي Maserati Bora والنسخ المطروحة منه ما بين عام 1971 و عام 1978، العاملة بمحرك V8، وتعد من أبرز السيارات الرياضية التي طرحت ضمن حقبة السبعينيات.



