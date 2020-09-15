طريقة سهلة لتوفير نفقات استخدام سيارتك

في عالم صناعة السيارات، هناك العديد من القرارات الحاسمة التي يجب أن يتخذها المقدم على شراء سيارة جديدة، والتي سيترتب عليها العديد من النتائج، التي تتعلق بشكل حيوي بميزانيته الخاصة.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم بعض النصائح التي يحتاجها كل مقبل على شراء سيارة، يرغب في توفير نفقاته على المدى البعيد، التي يخصصها للانفاق على سيارته.

بدأ الموقع بالكشف عن الأفضل ما بين شراء سيارة حديثة أو سيارة قديمة، وذكر أن الخيار الأفضل يكمن في حل وسط، موضحا أن الطريقة الأنسب لشراء سيارة، على أن يكن قد مضى على طرحها بالأسواق ما بين 3 او 4 سنوات.

وعلل الموقع ذلك بقوله إن السيارة الجديدة، ترتفع نفقاتها بسبب تكاليف توصيلها من التوكيل، في حين أن السيارات القديمة تفقد ما بين 30% و 40% من قيمتها إذا ما كان قد مضى على طرحها عام، وما بين 50% و 60% من قيمتها تخسرها إذا ما كان قد مضى على طرحها ما يزيد عن 3 أعوام.

النصيحة الثانية التي وجهها الموقع، توخي الحذر الشديد عند شراء سيارة، وخاصة السيارات المستعملة، مشيرا لأن السيارات المستعملة باهظة الثمن، ما هي إلا سيارة رخيصة تحظى بعيوب بتكاليف باهظة للصيانة.

لذا ينصح بأن يتم اختبار السيارة جيدا قبل شرائها، مع تضمين بند تخفيض تكلفة الشراء، إذا ما تم رصد عيوب في السيارة تلزم تكاليف باهظة للصيانة.

الاختيار ما بين السيارات العاملة بالديزل أو البنزين، جاء ضمن قائمة "أوتو كار" هذا الاختيار الذي نصح بأن يتخذ القرار به على أساس احتياجات السائق نفسه، مشيرا لأن السيارات العاملة بالديزل، ستختفي بالمستقبل بسبب قوانين الانبعاثات الضارة التي تنتشر الآن للحفاظ على البيئة، بالإضافة لأنها تتكلف في صيانتها مبالغ أكبر من السيارات العاملة بالبترول.

من ضمن نصائح تخفيض النفقات مستقبلا بعد شراء سيارة جديدة، عدم قيادتها في المناطق المخصص لتوفير هواء نقي للعامة، نظرا لما يفرض من غرامات باهظة على السيارات التي تتجول بهذه المناطق بمختلف دول العالم.

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من ضمن نصائح توفير النفقات على الصيانة، نصح موقع "أوتو كار" ضمن تقريره، بعدم اقتناء سيارة ذات كشافات أمامية عالية التقنية، مثل الكشافات العاملة بتقنية Xenon و تقنية LED، التي تصل تكلفة الكشاف الواحد منها في حال تعرضه لعطل لـ 100 إسترليني.

عند شراء سيارة جديدة او مستعملة، نصح موقع "أوتو كار"، بالحفاظ على البساطة، وعدم اقتناء سيارة ذات كماليات تقنية متطورة، كون مالكها سيعاني إذا ما واجه أعطال مثل توقف أنظمة التدفئة في مقاعد السيارة، أو توقف السقف الزجاجي المتحرك عن العمل، أو تعطلت الكشافات المتطورة بالسيارة عن العمل.

من نصائح توفير النفقات أيضا، الركن بالأماكن المخصصة للركن في الأماكن العاملة، تجنبا لحصد السيارة لمخالفة ركن غير ضرورية.

وأيضا تجنب احتكاك السيارة، بسيارات اخرى عند ركنها، وذلك باختيار أماكن رحبة وواسعة للركن، مع توفير مساحات على الجانبين تضمن للسيارة عدم الاحتكاك بأي سيارات أخرى تقدم على الركن إلى جانبها.

الصيانة الدوري قد تكون مكلفة في نظر البعض، ولكن ما لا يعلمه غير المتمرسين بعالم السيارات هو أن السيارة الدورية للسيارة بتغير الزيت وتنقية الفلاتر بشكل سنوي توفر على مالك السيارة ما هو أكبر من ذلك مع مرور الوقت.

ويتعلق ذلك بنصيحة أخرى وجهها موقع "أوتو كار" ضمن تقريره وهي الإصلاح المبكر للأعطال، الذي يضمن تجنب مزيدا من النفقات على الأعطال التي تم تجاهلها.



