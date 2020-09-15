جاكوار F-Pace موديل 2021 فيس ليفت ينطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جاكوار عن F-Pace موديل 2021 فيس ليفت بتحديثات متعددة للتصميم، خاصة للمقدمة مع إضافة مصابيح أمامية LED جديدة وشبك أمامي أكبر حجماً، مع مصابيح خلفية جديدة كذلك ومصد خلفي محدث.

وقد تم تحديث الداخلية بالكامل مع إضافة شاشة لمسية منحنية HD قياس 11.4 إنش مع أحدث أنظمة المعلومات الترفيهية لجاكوار ودعم تطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وخدمة البلوتوث لجوالين في نفس الوقت، مع مقاعد جديدة ونظام إضاءة محيطية جديد ومزايا تدفئة وتهوية المقاعد.

بالنسبة للمحركات فتشمل محرك تيربو 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 250 حصان، مع محرك تيربو 3.0 لتر 6 سلندر بسوبرتشارجر وتقنية هايبرد خفيفة بقوة 335 حصان، ومحرك ثالث 3.0 لتر تيربو مزدوج 6 سلندر بقوة 395 حصان، ضمن خيارات أخرى.

جميع المحركات ستكون متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع رباعي بشكل قياسي، وتتسارع أفضل نسخة للسيارة إلى 96 كلم\س في 5 ثواني.

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