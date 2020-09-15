مرسيدس تكشف أسعار إس كلاس 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن الأسعار الألمانية لإس كلاس 2021 الجديدة كلياً، والي تبدأ من 93,438 يورو، ما يعادل 416,000 ريال. كما أعلنت مرسيدس عن أسعار بعض الخيارات الفاخرة للموديل، مثل شاشة العرض ثلاثية الأبعاد للسائق بـ 1,148 يورو (5100 ريال) والمصابيح الأمامية بالإضاءة الرقمية بسعر 2,192 يورو (9800 ريال)، وتقنية الواقع المعزز للملاحة بـ 3,468 يورو (15,500 ريال). Advertisements عند إضافة جميع الخيارات وشراء فئة S 500 4Matic بالشاسيه الطويل الأعلى في المجال، تقفز الأسعار إلى 117,786 يورو، ما يعادل 525,000 ريال.

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