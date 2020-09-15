سوزوكي سواس 2021 تنطلق رسمياً بالتعاون مع تويوتا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت سوزوكي عن سيارة “سُواس” 2021 الجديدة لأوروبا، وهي نسخة شبه مطابقة لسيارة كورولا تورينج سبورتس، ولكن بشعار سوزوكي. وقد رأينا نماذج أخرى مشابهة لهذه السيارة مؤخراً، مثل سوزوكي أكروس التي تم الإعلان عنها في يوليو، وهي نسخة مطابقة لتويوتا راف فور الهجينة بشعار سوزوكي. وستتوفر سوزوكي سواس بمحرك هايبرد 1.8 لتر بقوة 122 حصان مع بطارية 3.6 كيلوواط\س، وتسجل السيارة انبعاثات كربونية تُقدر بـ 99 جرام فقط لكل كيلومتر. وستنطلق سوزوكي سواس في أوروبا بشكل حصري في الشتاء القادم. Advertisements

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