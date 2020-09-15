"جوديير الشرق الأوسط وأفريقيا" تتعاون مع "جي بي أوتو" لتصبح موزعًا معتمدًا لإطارات جوديير في مصر

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة جوديير، عن شراكتها مع شركة السيارات الرائدة في مصر ""جي بي أوتو"، لتصبح موزعًا معتمدًا لبيع إطارات جوديير في مصر. وقال بيان صادر عن "جي بي أوتو"، إن التحالف مع "جي بي أوتو"، يمنح عملاء جوديير في جميع أنحاء مصر أفضل مستوى ممكن من الخدمة لناحية المنتجات والتوافر والقرب.
وأضاف البيان "يؤكد هذا الإعلان التزام شركة جوديير بتسهيل عملية توزيع وامتلاك إطاراتها في مصر، ومن خلال هذه الشراكة مع جي بي اوتو، ستطلق جوديير سلسلة من المبادرات في مصر، والتي ستشمل المؤتمرات الخاصة بالشركاء، إلى جانب الحملات التي تركّز على المستهلكين والأساطيل، وكذلك التركيز القوي على تطوير تجارة التجزئة".
بدوره، علّق خالد عرفة، المدير
من جانبه، قال كريم قداس، رئيس العمليات بجي بي اوتو: "تعدّ جوديير الخيار الأمثل في محفظة جي بي اوتو، لا سيما انها تكمل وتعزّز مكانتنا في قطاعي التميّز والرفاهية. ولطالما كان هدفنا الرئيسي تقديم تجربة فريدة للمستهلك المصري من حيث الخدمة والراحة. من هنا، ستتيح لنا هذه الشراكة توفير إطارات جوديير عالية الجودة في جميع أنحاء مصر، وذلك عن طريق مجموعة واسعة من شبكاتنا".
بالإضافة إلى ذلك، تنوي جي بي اوتو إطلاق شبكة جوديير للإطارات السريعة في جميع أنحاء مصر اعتبارًا من عام 2021. وتكمن الفكرة في توفير تجربة فريدة للمستهلك المصري من حيث الخدمة والراحة، وفي حين تبذل جي بي اوتوجهودًا حثيثة لمواصلة تقديم أفضل تجربة للعملاء، فإنها سوف تواصل الاستثمار في تطوير وتحديث شبكات التوزيع الخاصة بها، إلى جانب تطوير مستوى الخدمة المقدمة لعملائها في شتى مجالات التركيز لدى الشركة.
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