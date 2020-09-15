هيونداي سانتاكروز ستشارك الشاسيه والمحركات مع توسان 2022

الخليج ٣٦٥ نت – صرح أحد مدراء هيونداي أن سانتاكروز بيك أب الجديدة ستكون مبنية على توسان 2022، ما يعني استخدامها لنفس الشاسيه وربما نفس المحركات. نعلم أن توسان 2022 ستتوفر بمحرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر بالتنفس الطبيعي، ومحرك ثاني توربو 1.6 لتر بتقنية هايبرد. من الغالب أن التشابهات بين الموديلين لن تتوقف عند هذا الحد، مع مشاركة الكثير من عناصر وتقنيات الداخلية مثل الشاشة اللمسية المركزية 10.3 إنش ولوحة العدادات الرقمية وتقنيات السلامة الجديدة. Advertisements

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