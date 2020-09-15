وظائف الحكومة المصرية لشهر سبتمبر 2020

وظائف الحكومة المصرية تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والتجارة والصناعة والتنمية المحلية عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية

تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض إعلانات وظائف الحكومية 2020 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف وزارة التنمية المحلية (مديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة):

مدير عام شئون المناطق.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقًا للقانون رقم 81 الصادر عام 2016.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة (الدرجة الأولى)، أو ألا تقل الخبرة عن 16 عامًا بالنسبة للمتقدمين من خارج القطاع الحكومة مدعومة بالوثائق والفترات التأمينية.

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علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 23-8-2020 وحتى 22-9-2020.