كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هيونداي تعلن عن CRETA بسعر خرافة.. تعرف على امكانيات الوحش الكوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو ، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر عن إطلاق سيارة هيونداي CRETA الرياضية متعددة الاستخدامات ، موديل 2021.

هيونداي CRETA موديل 2021

تتميز السيارة الجديدة بتصميم أكثر جرأة مقارنة بالسيارات الأخرى على الطريق ، إلى جانب الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم مفهوم جديد لمتعة القيادة والاستقرار عند السرعات العالية.

تلقت هيونداي كريتا 2021 حزمة من تحديثات التصميم الخارجي التي أضافت الكثير من الجرأة والقوة إلى مظهرها ، فضلاً عن مزايا الراحة والرفاهية التي تؤهلها للمنافسة وتجعلها السيارة المفضلة لدى شريحة كبيرة من عشاق سيارات الدفع الرباعي.

وقال إبراهيم نجيب الرئيس التنفيذي لقطاعات السيارات الخاصة بمجموعة جي بي غبور أوتو: “تستقطب سيارات الدفع الرباعي انتباه العديد من العملاء في سوق السيارات في مصر ، حيث تتميز بسعة مقصوراتها الداخلية ، وارتفاعها عن الأرضية ومقاومة أنظمة التعليق المجهزة بها لتتكيف مع الطرق والاستخدامات الحديثة “.

وأضاف نجيب: “تستغل مجموعة جي بي غبور أوتو كل إمكانياتها وإمكانياتها لإثراء السوق المصري بطرازات سيارات جديدة تمامًا ذات قدرات وقدرات عالية ومزايا تكنولوجية هائلة.

هذا جزء من استراتيجية الشركة التي تعمل على توفير موديلات تتكيف مع التطور المستمر وتحقق تطلعات عملائنا مع توفير سيارات بأسعار مناسبة لجميع الفئات والقطاعات.

تقدم هيونداي كريتا موديل 2021 الجديد بأسعار تنافسية تتراوح من 360 ألف إلى 425 ألف جنيه.

وأشار رئيس قطاع مالكي جي بي أوتو إلى أن استراتيجية الشركة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تضع متطلبات وتطلعات عملائها على رأس أولوياتها من خلال تقديم فئات جديدة من السيارات للسوق المصري تلبي جميع الفئات بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع المتميزة.

وأشار إلى حماس جي بي أوتو لشراكتها القوية مع شركة هيونداي موتور إنترناشيونال ، التي فضلت موديلاتها المختلفة المصريين وقطاع مبيعات كبير في السوق المصري لسنوات عديدة ، بسبب خبرتها الطويلة وتاريخها الطويل الذي جعلها في واحدة من أكبر شركات إنتاج السيارات في العالم وأكبر شركة. كمصدر للسيارات في كوريا الجنوبية ، فإنها تولي اهتمامًا خاصًا للسوق المصري الواعد.

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مواصفات السيارة

تأتي سيارة CRETA 2021 بتصميم عصري جديد يميزها بفضل المصابيح الأمامية LED ، وشبكة عريضة ، بالإضافة إلى هيكل السيارة الذي أصبح أطول مقارنة بسابقه ، ومصابيح خلفية LED مع شريط إضاءة في الوسط.

يهتم التصميم الخارجي الجديد بالمنافسين وتماشياً مع هوية التصميم الخاصة بهيونداي ، يُظهر التصميم الداخلي لسيارة كريتا الصفات الحسية والرياضية حيث تهدف السيارة إلى الحصول على فئة ، وخاصةً جيل الألفية المتمرس من الناحية التكنولوجية .

كان الهدف الأساسي لفريق التصميم الداخلي هو إنشاء مساحة محورها الإنسان وتوفير الراحة والأمان على جميع المستويات. تقدم CRETA مستويات متعددة من الحماية بدءًا من إطارها الفولاذي الأحادي الصلب للغاية المصمم لامتصاص أقوى التأثيرات بأمان.

تتمتع Creta بميزات أمان قياسية من الدرجة الأولى بما في ذلك أقراص أمامية جيدة التهوية مقاس 16 بوصة ونظام ABS. يعمل نظام التثبيت الإلكتروني (ESP) و HAC والوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة ، إلى جانب نظام تحذير ضغط الإطارات ، كسلامة قياسية.

كل هذا بالإضافة إلى مصابيح الضباب الأمامية ، وكاميرا الرؤية الخلفية ، وجهاز التحذير من المسافة الخلفية والمرايا الداخلية ذات التعتيم التلقائي ، بالإضافة إلى المصابيح بما في ذلك المصابيح الأمامية LED ، وأضواء تحديد المواقع LED ، ومصابيح LED النهارية ، والمصابيح الخلفية LED الكاملة. ، إضاءة المرآة الخارجية، مصباح. مصد عالي التثبيت ، مصابيح LED جانبية للمرآة.

تضمنت التجهيزات الداخلية للسيارة وجود مقاييس مع شاشة LCD مقاس 3.5 بوصة ، حامل نظارات ، عتبات داخلية فاخرة ، فتحات تكييف هواء خلفية ، عجلة قيادة قابلة للإمالة ، التحكم في ارتفاع مقعد السائق ، مقعد خلفي قابل للطي ، تكييف هواء أوتوماتيكي ، عجلة قيادة وناقل حركة مغلفان بالجلد.

أما بالنسبة للمعدات الخارجية ، فقد تضمنت عجلات 17 بوصة ، وإطار طوارئ حديدي بالحجم الكامل ، وشواية أمامية من الكروم ، وعتبة جانبية مطلية باللون الفضي ، وأقواس سقف ، وجناح خلفي ، وزجاج للواجهة الخلفية ، ومرايا. الطي الكهربائي.

كما تتمتع السيارة بالعديد من وسائل الراحة وأنظمة الترفيه مثل القدرة على اختيار نوع القيادة ووجود مثبت السرعة ومستشعر الإضاءة الأوتوماتيكي وشاحن لاسلكي وشاحن USB وفتحة سقف بانورامية ومفتاح ذكي مع إمكانية القيادة محرك بدون مفتاح بالإضافة إلى نظام ترفيهي بشاشة مقاس 8 بوصات تعمل باللمس ودعم لأجهزة iPhone و Android ومنفذ USB وعجلة قيادة متعددة المهام ونظام هاتف Bluetooth