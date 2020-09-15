سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة: نعيش يومًا تاريخيًا يعكس انتصاراً كبيراً للدبلوماسية المزيد

قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة، الثلاثاء، إن توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل يوم تاريخي، ويعكس مدى الانتصار الكبير للدبلوماسية.

وأضاف العتيبة، في رسالة قبيل التوقيع على معاهدة السلام، أن الشعوب سئمت من الحروب والصراعات والعقليات القديمة في التعامل مع الأزمات والقضايا الهامة.

وأوضح سفير الإمارات في واشنطن، أن 15 سبتمبر/أيلول سيكون دلالة على ظهور عقلية جديدة تدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة بالكامل.

وقال يوسف العتيبة، إن الشباب في الإمارات وإسرائيل سيتمكنون من الالتقاء ببعضهم البعض والتحدث مع بعضهم البعض والتعلم من بعضهم البعض والدراسة معًا، وتابع: "هذا ما يقدمه السلام.. إنه يوم فخر للجميع".

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وبدأ وصول الوفود المشاركة في التوقيع على اتفاقي السلام الإماراتي الإسرائيلي البحريني إلى البيت الأبيض لحضور مراسم التوقيع.

وكان البيت الأبيض وجه دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وإعلان السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.

واجتمع الرئيس الأمريكي بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض قبيل مراسم التوقيع.

كما وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة زوجته إلى البيت الأبيض وكان الرئيس الأمريكي وزوجته في استقبالهما