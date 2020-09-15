لكزس تسجل اسم كروس أوفر جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مؤخراً سجلت لكزس اسم LQ بشكل تجاري، مع إشارة تقارير وقتها أن لكزس تعمل على SUV جديدة أسفل LX في المجال، والآن نرى تسجيلات تجارية جديدة لكروس أوفر محتملة قادمة من لكزس باسم TX.

يبدو أن السيارة ستتوفر بعدة نسخ، TX350 و TX500h، مع إشارة حرف h في الاسم الثاني إلى كونه موديل هجين.

مع ذلك تظل هذه تخمينات للوقت الحالي وننتظر معلومات أخرى قبل الجزم بطبيعة الموديلات القادمة للكزس.

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