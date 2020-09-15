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لكزس تسجل اسم كروس أوفر جديدة

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – مؤخراً سجلت لكزس اسم LQ بشكل تجاري، مع إشارة تقارير وقتها أن لكزس تعمل على SUV جديدة أسفل LX في المجال، والآن نرى تسجيلات تجارية جديدة لكروس أوفر محتملة قادمة من لكزس باسم TX.

يبدو أن السيارة ستتوفر بعدة نسخ، TX350 و TX500h، مع إشارة حرف h في الاسم الثاني إلى كونه موديل هجين.

مع ذلك تظل هذه تخمينات للوقت الحالي وننتظر معلومات أخرى قبل الجزم بطبيعة الموديلات القادمة للكزس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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