جيلي ازاكارا الجديدة كليا قريباً في الأسواق السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الوعلان للتجارة وكلاء سيارات جيلي بالمملكة عن اقتراب موعد إطلاق سيارة “ازاكارا” متعددة الأستعمالات في الأسواق السعودية قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي وسيتم ذلك في احتفال رسمي للكشف عن هذا الطراز بعد إطلاقه في الاسواق العالمية و لتستكمل جيلي وشركة الوعلان للتجارة باقي طرازاتها للعام 2020 – 2021.

تعتبر “ازاكارا” واحدة من أحدث فئات الدفع الرباعي في مجال السيارات والأكثر ذكاء بمحرك 1.5 ليتر تيربو وعلبة سرعة متطورة من 7 سرعات بقوة تصل الى 142 كيلوات وعزم دوران يصل الى 300 نيوترن مع إمكانية توفير استهلاك الوقود بنسبة تصل الى 15%.

تتمتع “ازكارا” أيضا بخاصية القيادة الذكية و التى توفرها السيارات الفاخرة ومن أهم هذه المميزات المساعدة على التوقف الطارىء ونظام المحافظة على المسار والتحكم بالسرعة عند القيادة في المسافات الطويلة. تم تطوير “ازكارا” للوصول الى الأداء الممتاز على الطريق، فهي تعمل بنظام دفع رباعي متكامل بلمسة فائقة الأناقة.

يتضمن التصميم الداخلي للسيارة العديد من المفاجآت، ويتميز بمساحة رحبة تناسب السيارة العائلية. لا سيما مع السقف الزجاجي المتحرك المتوفر ضمن التجهيزات القياسية في دول الخليج العربي، بإختصار إنه التصميم الأمثل لتتمتع بنوع جديد من الحرية. أما التصميم الخارجي فيغلب عليه الطابع العملي الأنيق الذي يمتاز بالمتانة والكفاءة والراحة، بالإضافة إلى المرونة في الاستخدام.

Advertisements

يتميز محركها بسعة 1.5 ليتر تيربو بقوة 177 حصاناً وهو ما يعتبر نموذج مثالي للكفاءة والقوة، ويجسد تطوراً لأنظمة الدفع الرباعي، كما أن خاصية وضع إيقاف وتشغيل المحرك عند توقف الحركة يؤمن اقتصادية عالية بالوقود. ستشكل هذه السيارة نقطة تحول للراغبين بإمتلاك سيارة متعددة الإستخدام تتمتع بخصائص كثيرة من حيث الأداء وغنية بالتقنيات الحديثة.

تستهدف ازاكارا فئة الأعمار الشابة الذين يرغبون بإمتلاك سيارة عملية تتمتع بالمواصفات التقنية اثناء القيادة أو من خلال المواصفات الذكية المتوفرة في مفاتيح التشغيل داخل المقصورة مع نظام سمعي متطور إضافة الى ذلك سيتم عرضها بسعر منافس واقتصادي يتناسب مع احتياجات العملاء.