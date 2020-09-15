بالصور.."بويك" تكشف عن جيل جديد من طراز "ريجال"

كشفت شركة "بويك" الأمريكية التابعة لجنرال موتورز ،عن جيل جديد من طراز Regal Sportback ، ضمن موديلاتها المميزة لعام 2020 من فئات "سيدان".

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الجديد، كشف من خلاله عن قوة المحرك والتقنيات التي يتمتع بها الطراز والتكلفة الرسمية التي يطرح بها.





الأسعار

يتوفر من طراز بويك "ريجال سبورتباك" 4 فئات للبيع الافتتاحية بسعر 26,295 ألف دولار، Preferred بسعر 28,895 ألف دولار، Essence بسعر 32,695 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز Avenir بسعر 36,695 ألف دولار.

المحرك

ويعمل طراز بويك "ريجال سبورتباك" بمحرك توربيني أربعة أسطوانات، ينتج قوة( 250 حصان) مع عزم دوران يتراوح بين 260 و 295 لفة/قدم.

ويتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية.





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استهلاك الوقود

يستهلك طراز بويك بنسخة 2020 منه، معدل وقود "جالون" كل 22 ميلا داخل المدن، و"مثله" كل 32 ميلا على الطريق السريع.

من الداخل يتوفر بطراز بويك "ريجال سبورتباك"بمساحة تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر به مساحة 42.1 بوصة للأسفل متوفرة للأقدام.





التقنيات

يحظى الطراز بتقينات مميزة منها شاشة معلومات بقياس 7 بوصات تدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لنظام الاتصال اللاسلكي بالإنترنت وخاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر وصلات USB.





الأمن والحماية

تشمل عدة انظمة منها التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والفرامل الذاتية التي تفعل بشكل تلقائي في حالات الطوارئ، والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات .

