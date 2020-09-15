الخليج 365الثلاثاء 2020/9/15 03:57 م بتوقيت أبوظبي
أطلقت شركة بيجو السكوتر ثلاثي العجلات Metropolis 400 الجديد بملامح تصميمية جديدة ومعدلات استهلاك منخفضة.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن السكوتر الجديد يتمتع بقمرة أنيقة مع شاشة TFT قياس 5 بوصة، كما أنه مزود بتقنيات اتصال حديثة من خلال الاعتماد على i-Connect. ويتميز السكوتر من خلال المقدمة المعدلة مع مصابيح ليد كاملة، وتصميم أنيق على مصابيح الليد بالمؤخرة.
وتدمج المصابيح الأمامية والخلفية مصابيح تغيير الإشارة، كما حازت مكونات الكسوة على خطوط وقسمات أكثر شراسة ووضوحا، وهو ما يمنح السكوتر شخصية أكثر ديناميكية وحداثة.
وينبض بداخل السكوتر الجديد من بيجو محرك أحادي الأسطوانة بقوة 36 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، يصل بالسكوتر إلى السرعة القصوى 135 كلم/س.
وأعلنت الشركة الفرنسية عن طرح الموديل الأساسي من السكوتر بسعر 9200 يورو تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر بملامح أنيقة.. بيجو تطلق السكوتر ثلاثي العجلات Metropolis 400 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.