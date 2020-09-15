شيفروليه تعيد طرح طراز Equinox بمواصفات أكثر سرعة

كشفت شركة شيفروليه الأمريكية عن النسخة الأحدث من طراز إكوينوكس Equinox، بمواصفات أكثر سرعة ضمن أسطولها من الموديلات الذي طرحته العام الجاري من فئات SUV كبيرة الحجم.

وعرض تقرير لموقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، مواصفات وقدرات الطراز، موضحا أن هذه النسخة شملت العديد من أنظمة الأمن المساعدة للسائق، مثل الحفاظ على المسار، و"الركن" التلقائي عند الطوارئ.





الأسعار

يتوفر من الطراز 4 فئات، الافتتاحية بسعر 24,995 ألف دولار، ثم LS بسعر 27,495 ألف دولار، وفئة LT بسعر 28,695 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر هي Premier بسعر 32,595 ألف دولار.

المحرك

الفئات الافتتاحية من الطراز بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر، بعزم دوران 203 لفة/قدم،في حين تتوفر الفئات المتقدمة من الطراز بمحرك توربيني قوي، أربعة أسطوانات، سعة 2.0 لتر.

ويتمتع الطراز بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.5 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 6.5 ثانية.

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استهلاك الوقود

يستهلك الطراز من الوقود، "جالون" كل 26 ميلا على الطريق داخل المدن، و"جالون" كل 31 ميلا على الطريق السريع.

المساحة الداخلية



يتوفر طراز شيفروليه الجديد بمساحة من الداخل تكفي لـ5 ركاب، ومساحة امتداد للأسفل للأقدام تصل لـ 40.9 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 40.0 بوصة بالمقاعد الأمامية.





التقنيات

يحظى الطراز بمنظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة معلومات بقياس ما بين 7.0 و8.0 بوصة، تدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ووصلات USB وخاصية بلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية.

الأمن والحماية

يتمتع بنظام للركن التلقائي عند الطوارئ، وأيضا نظام على مسافة آمن بين السيارة والمركبات الأخرى عند السير.