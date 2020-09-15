وضع الاندفاع الذاتي.. انطلاقة قوية لطرازات "كيا" الهجينة

تسعى شركة كيا إلى زيادة كفاءة سيارتها من خلال الاعتماد على ناقل حركة يدوي ذكي في السيارات المزودة بنظام هجين معتدل 48 فولت؛ حيث يقوم ناقل الحركة اليدوي بتعشيق وضع الاندفاع الذاتي تلقائيا.



وتهدف الشركة الكورية الجنوبية من خلال هذا الإجراء إلى زيادة كفاءة سياراتها في ظل القيود الخاصة بقيم ثاني أكسيد الكربون، والتي أصبحت أكثر صرامة، وقد اقتصر وضع الاندفاع الذاتي في السابق على السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

ناقل حركة يدوي ذكي

وأعلنت كيا عن طرح ناقل الحركة اليدوي الذكي intelligent Manual Transmission، والمعروف اختصارا باسم (iMT)، أولا في سيارتها المدمجة Ceed المزودة بمحرك ديزل سعة 6ر1 لتر وبقوة 136 حصان.

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ومع حلول نهاية العام الجاري سيتم طرح ناقل الحركة اليدوي الذكي iMT أيضا في السيارة الصغيرة كيا Rio المزودة بمحرك بنزين تربو سعة 0ر1 لتر وبقوة 120 حصان، ومن المتوقع استعمال ناقل الحركة اليدوي الذكي في موديلات كيا الأخرى؛ حيث تعمل وظيفة الاندفاع الذاتي على خفض معدل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 4%.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أنها قامت في ناقل الحركة اليدوي الذكي iMT بالجمع بين قابض يتم التحكم به إلكترونيا ومولد بدء الدوران 48 فولت، فإذا قام قائد السيارة برفع القدم عن دواسة الوقود عند السير في إشارات المرور، فيقوم النظام بفصل المحرك عن ناقل الحركة تلقائيا من خلال فتح القابض، وفي هذه الحالة يتم إيقاف المحرك وتظل السرعة معشقة، وفي هذه الحالة تتحرك السيارة في وضع الاندفاع الذاتي ولا تستهلك أي قدر من الوقود.

ويتم إعادة تشغيل المحرك بمجرد أن يقوم السائق بالضغط على دواسة الوقود أو دواسة المكابح أو دواسة القابض، ويعمل مولد بدء الدوران على إعادة تشغيل المحرك بسرعة، علاوة على أنه يتم إعادة تشغيل المحرك عندما تقل سرعة السيارة عن قيمة معينة، ويتولى النظام الجديد أداء كل الوظائف بدون أي تدخل من السائق.

ويعمل في الوضع الاقتصادي Eco وفي حدود سرعة تصل إلى 125 كلم/س، ويتم إخبار قائد السيارة بتفعيل وضع الاندفاع الذاتي من خلال ظهور صورة قارب شراعي في لوحة القيادة.