كل ما تود معرفته عن إطارات السيارات.. فك رموز الأرقام والحروف

عملية شراء إطار جديد للسيارة ليس بالأمر الهين، خاصة مع من لا يستطيع فهم معاني الأرقام والحروف الموجودة عليه، كما تعد الطريقة الأفضل للحفاظ على الإطار من المشكلات الأخرى.

لذلك هناك الكثير من المعايير ينبغي أخذها بعين الاعتبار لاختيار الإطار المناسب منها العوامل الجوية ونوع السيارة وحجمها ووزنها والتضاريس التي ستقود عليها بخلاف السرعة القصوى.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، في تقرير، عدة نصائح لكل ما تود معرفته عن الإطارات، والطريقة الأنسب للحفاظ عليها.

الحروف

ذكر الموقع أن حرف W يرمز لمعدل السرعة القصوى التي يجب استخدام الإطارات عليها دون تجاوزها، فإذا كان الإطار يحمل الحرف W فإن سرعته القصوى التي يجب عدم تجاوزها هي 168 ميلا في الساعة.



وفيما يلي، أبرز الحروف التي تتوفر بها الإطارات، وما ترمز له من سرعة قصوى يجب عدم تجاوزها.

حرف N - يرمز للقيادة على حد أقصى من السرعة 67 ميلا في الساعة

حرف P - يرمز للقيادة على حد أقصى من السرعة 93 ميلا في الساعة

حرف Q - يرمز للقيادة على حد أقصى من السرعة 99 ميلا في الساعة

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حرف R - يرمز للقيادة على حد أقصى من السرعة 106 أميال في الساعة





وأشار الموقع إلى المقدار المناسب الذي يجب أن يصل له ضغط الهواء داخل الإطارات،ويمكن التعرف على ذلك من ملصق على جانب إطار أبواب السيارة، أو على فتحة خزان الوقود.





وذكر موقع "أوتو كار"، أن الملصق الترميزي المثالي هو 205/55 R16 W 91.



وفسر الموقع هذه الرموز موضحا أن الارقام الثلاث الأول 205 ترمز لـ عرض الإطارات بالملي متر.





ومن ناحية أخرى قالن إن حرف R على الإطار يرمز لكلمة radial، وهي تعبر عن طريقة تصنيع الإطار،مضيفا غالبية الإطارات المصنعة حديثا من طراز radial"

وفيما يخص الأرقام اللاحقة بحرف R، وهي رقمي 16، فترمز للقياس الأنسب من الإطارات الحديدة بالسيارة، التي يمكن للإطارات المطاطية أن يتم تركيبها عليها، وهذا المثال يرمز إلى أن الإطارات المطاطية مناسبة لإطارات السيارة الحديدة بقياس 16 بوصة.