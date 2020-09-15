6 فئات من سوبارو "ليجاسي" الجديدة.. المواصفات والأسعار

كشفت شركة سوبارو اليابانية عن النسخة الأحدث من طراز "ليجاسي" المميز، ضمن مجموعة فريدة من الموديلات لعام 2020.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا شاملا لقدرات ومواصفات هذا الطراز المميز، والتقنيات التي يتمتع بها، ومساحته الداخلية.

وكشف الموقع عن أن النسخة الجديدة من طراز "ليجاسي" تم إدخال تغييرات مهمة على المحرك تتيح الاختيار بين محرك سعة 2.5 لتر، وآخر توربيني سعة 2.4 لتر، مع توفر نظام الدفع الخلفي للفئات المطروحة منه.





الأسعار

ويتوفر من طراز سوبارو الجديد 6 فئات بأسعار مختلفة، الافتتاحية بسعر 23,645 ألف دولار ثم فئة Premium بسعر 25,895 ألف دولار، و فئة SPORT بسعر 27,845 ألف دولار.

ومن الفئات الأخرى، Limited بسعر 30,645 ألف دولار، وLimited XT بسعر 35,095 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز "ليجاسي"، Touring XT بسعر 36,795 ألف دولار.

Advertisements

استهلاك الوقود



يستهلك المحرك "جالون" كل 27 ميلا على الطريق داخل المدن، ومثله كل 35 ميلا على الطريق السريع.





المساحة الداخلية

يتوفر بالطراز مساحة بالقاعد الأمامية للأسفل تصل لـ 42.8 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 39.4 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد الاقدام تصل لـ 39.5 بوصة، وللأعلى تصل لـ 37.2 بوصة.

التقنيات



يحظى طراز سوبارو ليجاسي من الداخل بمنظومة معلوماتية تشمل شاشة بقياس 7.0 بوصة، يصل حجمها في الفئات المتقدمة من الطراز لـ 11.6 بوصة ،يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وأنظمو صوتية من 12 سماعة مكبرة من ماركة Harman/Kardon.







