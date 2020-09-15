أجمل 10 سيارات رياضية كلاسيكية.. تحف نادرة

يفضل كثيرون اقتناء السيارات الكلاسيكية فهي بمثابة "حنين" للماضي بذكرياته الجميلة، كما يحرص آخرون على عدم بيع ما يملكونه من هذه المركبات.

لعشاق هذا النوع من السيارات، عرض موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات. في تقرير مميز مجموعة من السيارات الرياضية الكلاسيكية، تفوق قدراتها وتكلفتها غالبية السيارات الرياضية المتوفرة حاليا، وفق ما ذكر.

بدأ الموقع قائمته بطراز Cuda Convertible من ماركة "بليموث"، الذي يتوفر بمحرك من طراز HEMI فئة V8 بسعة 7.0 لتر، موديل عام 1970، تكلفته حاليا ما بين 2 و 4 ملايين دولار،حسبما ذكر الموقع.



من بعده جاء ضمن القائمة طراز موستانج GT500 Super Snake، وهو أندر السيارات في العالم، موديل عام 1967 تصل قيمته الحالية لـ 1.3 مليون دولار، ويعمل بمحرك بقوة (600 حصان).

وضمت القائمة من ماركة شيفروليه، طراز Camaro ZL1 الكلاسيكية موديل عام 1969، الذي يتوفر بمحرك فئة V8 بسعة 7.0 لتر، بقوة( 500 حصان)، بسعر مليون دولار.

ومن موديلات موستانج، جاء ضمن القائمة طراز Mustang Boss 429 الرياضي النادر، الذي تميز بمشاركة نسخ منه في سباقات ناسكار، ويعمل هذا الطراز بمحرك بسعة 7.0 لتر وتصل قيمته الحالية 605 آلاف دولار.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز Chevelle SS 454 LS6 من ماركة شيفروليه، الذي يعمل بمحرك من طراز LS6 و قيمته 1.2مليون دولار.

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من بعده جاء ضمن القائمة، طراز GTO Judge Convertible من ماركة "بونتياك"، الذي طرح في حقبة السبعينيات، بمحرك فئة V8 بسعة 7.4 لتر وتصل قيمته الحالية لـ 230,000 ألف دولار.

ثم جاء ضمن القائمة طراز Plymouth Superbird Hemi الذي طرحت منه كمية محدودة من النسخة بإجمالي 35 نسخة فقط، وتصل تكلفته الحالية مليون دولار.

ثم طراز Dodge Charger Hemi R/T، الذي طرح في حقبة الستينيات، بمحرك HEMI فئة V8بسعة 7.0 لتر، وتصل قيمته الحالية 220 ألف دولار.

ومن الموديلات النادرة، جاء ضمن القائمة طراز بويك GSX الذي طرح في حقبة السبعينيات، وصنعت منه 678 نسخة فقط، وتصل قيمته 150 ألف دولار.





وفي ختام قائمة موقع "هوت كارز" جاء طراز Yenko Camaro 427، الذي طرح في الستينيات بمحرك V8 بسعة 7.0 لتر، بسعر 300 ألف دولار.



