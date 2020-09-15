تعرف على جيتور X70 وأبرز مواصفاتها ومميزاتها في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة سعيد محمد البسامي الوكيل الحصري لسيارات جيتور في المملكة العربية السعودية عن سيارتها الجديدة جيتور X70، ونستعرض فيما يلي أبرز مواصفات السيارة.

الأبعاد

الطول: 4720 مم

العرض: 1900 مم

الارتفاع: 1695 مم

قاعدة العجلات: 2745 مم

التصميم الخارجي

تتمتع جيتور X70 بتصميم رياضي ديناميكي، ويبرز ذلك بوضوح من خلال الخطوط الإنسيابية البارزة على السيارة وخاصة غطاء المحرك، هذا بالإضافة إلى المصابيح الأمامية الهجومية والمدمجة مع شبك تهوية ضخم بتصميم أفقي محاط بالكروم.

وعلى الجانب نلاحظ مرايا كهربائية بنفس لون السيارة والتي تحمل إشارات الانعطاف، بالإضافة إلى خطوط ديناميكية بارزة تمتد بطول السيارة مع جنوط قياس 20 إنش، أما في الخلف فنرى مصابيح LED أفقية تمتد إلى جانب السيارة، بالإضافة إلى جناح خلفي صغير وشرائط ضوئية سفلية لتضفي على السيارة مظهر رياضي.

التصميم الداخلي

التصميم الداخلي لمقصورة جيتور X70 جاء معبراً عما أسست العلامة الفاخرة عليه، فهي مترفة ومليئة بالتجهيزات والمواد الراقية، المقاعد مصنوعة من الجلد مع خاصية التعديل الكهربائي لست وضعيات للسائق وأربع وضعيات بالنسبة للراكب الأمامي بألوان مدروسة ومتباينة مع تطريز بألوان أخرى وتطعيم من الكروم المطفي في الديكور الداخلي للسيارة

أما عن التقنيات، فالسيارة تتمتع بشاشتين الأولى بقياس 12.3 إنش للعدادات والأخرى للنظام الترفيهي بقياس 10 إنش، مع مجموعة صوتية راقية من بايونير 6 سماعات ولوحة كبيرة الحجم للتحكم بالنظام المناخي تعمل باللمس.

هذا بالإضافة إلى العديد من المميزات الآخرى مثل:

فتحة سقف بانورامية

مقود كهربائي متعدد الإستخدامات

مثبت سرعة

جهاز استشعار لفتح صندوق الأمتعة

مقاعد الخلفية قابلة للإزالة (7 مقاعد)

الأمان

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هذا وتتوفر في السيارة العديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق والتي تتضمن:

قفل كرسي الأطفال

نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS

نظام التحذير عند مغادرة المسار LDWS.

نظام ABS للفرامل المانعة للانغلاق

نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل

نظام مساعدة الفرامل BAS

نظام التحكم بالجر TCS

نظام الثبات الإلكتروني ESP

نظام الفرامل الإلكتروني أثناء الانتظار EPB

وظيفة التثبيت التلقائي

نظام التحذير للنقطة العمياء

كاميرا رؤية بانورامية 360 درجة

حساسات أمامية وخلفية

المحرك

تيربو 1.5 لتر بتقنية الحقن المباشر للوقود مع ناقل حركة مزدوج بستة سرعات، بقوة 156 حصان مع عزم يصل الى 230 نيوتن. متر، وسعة خزان الوقود 55 لتر مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 13.6 كم/ لتر.