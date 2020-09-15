استدعاء 88 ألف سيارة تويوتا لخلل في مضخة الوقود

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء أكثر من 88 ألف سيارة تويوتا (2014-2019) والموديلات تشمل ما يلي:
- لاندكروزر
- كورولا
- هايلكس
- إف جي كروزر
- فورتشنر
- برادو
- إينوفا
- كامري
- أفالون
يأتي ذلك لوجود خلل في مضحة الوقود، وأوضحت الوزارة أن الخلل يؤدي إلى تعطل السيارة وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، ما يزيد من خطر وقوع حادث.
وأهابت وزارة التجارة مالكي هذه النوعية من السيارات التحقق من شمول رقم الهيكل في السيارة والتواصل مع الوكيل لاستبدال مضخة الوقود مجاناً.
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