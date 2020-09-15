القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/9/15 10:19 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/9/15 10:19 ص بتوقيت أبوظبي

كأن لهيب الحرائق لا يريد أن يغادر سماء بيروت المكتوية حديثا بنيران انفجار مزلزل أوقع مئات القتلى والجرحى، وشرّد العشرات. فمع صباح اليوم الثلاثاء، كان وسط العاصمة اللبنانية على موعد جديد مع حريق شبّ في أحد المجمعات التجارية، دون معرفة ملابساته على الفور.

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كانت هذه تفاصيل خبر حريق كبير في مجمع تجاري وسط بيروت المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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