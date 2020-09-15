وزير الخارجية الأمريكي يأسف لامتناع فرنسا عن تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية المزيد

عبر مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء، عن أسفه لامتناع فرنسا عن تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "باريس تستمر في الاعتقاد بأن حزب الله تيار سياسي، في حين أن المنظمة بأكملها يديرها الإرهابي حسن نصر الله".

من ناحية أخرى، أكد بومبيو لشبكة "فوكس نيوز" أنه يأخذ "على محمل الجدّ" تقارير صحفية مفادها بأن إيران وضعت مخطّطاً "لاغتيال" سفيرة أمريكية، في معلومات سخّفتها طهران، واعتبرتها لا أساس لها".

Advertisements

وكان موقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي نقل عن مسؤولَيْن أمريكيَّين لم يكشف عن هويتهما، قولهما إنّ أجهزة الاستخبارات تعتقد أنّ الحكومة الإيرانية تخطّط لاغتيال سفيرة الولايات المتّحدة في جنوب أفريقيا لانا ماركس، المقربة من الرئيس الأريكي دونالد ترامب.

وقال بومبيو لشبكة "فوكس نيوز" تعليقاً على هذه الأنباء "نحن نأخذ هذا النوع من التقارير على محمل الجدّ".

وأضاف "نعلم أنّ إيران هي الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في العالم، وأنّه سبق لهم (الإيرانيين) وأن نفّذوا هذا النوع من الاغتيالات" في أوروبا وأماكن أخرى".

وحذر طهران من أنّ "مهاجمة أيّ أمريكي، أيّاً يكن المكان أو الزمان، سواء أكان دبلوماسياً أم سفيراً أم عسكرياً، أمر غير مقبول إطلاقا".