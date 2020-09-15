القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الثلاثاء 2020/9/15 07:13 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/9/15 07:13 ص بتوقيت أبوظبي

الرئيس الأمريكي: سنرد بقوة على أي هجوم تنفذه إيران ضد الولايات المتحدة انتقامًا لمقتل قاسم سليماني

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنرد بقوة على أي هجوم تنفذه إيران انتقامًا لمقتل سليماني المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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