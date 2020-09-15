هيونداي توسان 2022 الجديدة كلياً تنطلق رسمياً “مواصفات ومعلومات وصور”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي رسمياً عن توسان 2022 الجديدة كلياً، وكما أوضحت الصور التشويقية الأخيرة، فإنها لا تشترك في أية من تفاصيل تصميمها مع الموديل السابق، حيث حصل الجيل الرابع على أحدث لغات تصميم الصانع الكوري.

تظهر لغة التصميم الجديدة في الشبك الأمامي الجديد والمصابيح المخفية بداخله والتي لا تظهر إلا عند تشغيلها، ومن الجانب، تظهر السيارة بتصميم أكثر جرأة مع خطوط حادة وأقواس عجلات أنيقة، وفي الخلف، تحصل توسان الجديدة كلياً على مصابيح خلفية متصلة، ومشتت هواء ومصد خلفي قوي، في حين ستتوفر بسبعة خيارات ألوان للطلاء.

بالدخول إلى المقصورة، فستلاحظ تصميمها المختلف كلياً عن الموديل السابق، حيث حصلت على نظام ترفيهي كبير بشاشة لمسية مقاس 10.25 بوصة، وأجهزة قياس رقمية، كما قامت هيونداي بإزالة المقابض والأزرار التقليدية لأنظمة تكييف الهواء والتدفئة، كما تتميز بإضاءة محيطة بـ 64 لوناً و10 مستويات من السطوع، بالإضافة إلى مقاعد صف ثاني يمكن طيها بشكل مسطح لتوفير مساحة 1,095 لتر للتخزين الخلفي.

يتوفر الإصدار الأساسي من السيارة بشاشة نظام ترفيهي مقاس 8 بوصة بدلاً من 10.25 بوصة، لكنها لا تزال توفر توافقاً لاسلكياً مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى خيار توصيل جهازين بالبلوتوث في آن واحد، ويُمكنك استخدام تطبيق يستخدم NFC لإلغاء قفل السيارة وبدء تشغيل محركها من مسافة بعيدة.

كما سيتوفر مراقبة الاصطدامات وتفاديها، الكشف عن المشاة، مساعد البقاء بالمسار، مراقبة النقاط العمياء، مساعد القيادة بالطرق السريعة، التحكم بالأجهزة الذكية والأضواء في منزلك عبر السيارة، مراقبة جودة الهواء والكشف عن معدلات التلوث وتنقيتها.

وفيما يتعلق بالقوة، فستتوفر توسان الجديدة كلياً بمحرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران يبلغ 260 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويتوفر أيضاً محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر تيربو، ومتوفر بأشكال هجينة لتصل قوته إلى 230 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران دفع أمامي أو كلي.

في الختام، أكدت شركة هيونداي أن مبيعات توسان الجديدة ستبدأ في كوريا الجنوبية كموديل 2021، ويُتوقع أن يصل الجيل الجديد إلى منطقتنا العربية كموديل 2022.

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