تتمتع بمدى سير يبلغ 500 كيلومتر.. سيات تعتزم طرح سيارة كهربائية جديدة

كتب: باسل الحلواني

تعمل شركة سيات، على وضع اللمسات النهائية لسيارتها الكهربائية الجديدة Cupra el-Born، التي تعد مفاجأة لعشاق العلامة الإسبانية حول العالم.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن السيارة Cupra el-Born الجديدة تقوم على أساس مفهوم الوحدات التركيبية الكهربائية التابع للشركة الأم فولكس فاجن.

ورغم ما أعلنته "سيات"، إلا أنها لم تفصح حتى الآن عن أية تفاصيل تتعلق بالمحركات أو البطاريات، ولكن من المتوقع أن تتمتع السيارة بمدى سير كهربائي كبير يبلغ نحو 500 كيلومتر.

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وشهدت الفترة الأخيرة اتجاه شركات السيارات العالمية للتوسع نحو إنتاج السيارات الكهربائية، خاصةً في ظل الاتجاه لحظر جميع المركبات التي بها محركات تعمل بالمحروقات من طرق أوروبا بحلول عام 2040.

وكانت دراسة أجرتها منظمة "جرينبيس" المعنية بحماية البيئة، قد أوصت بضرورة وقف بيع السيارات التي تعمل محركاتها بوقود الديزل والبنزين بحلول عام 2028.