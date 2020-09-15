ننشر مواصفات نيسان باترول المرتقبة

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات اليابانية نيسان، الكشف عن نماذج جديدة ومعدلة من سيارتها الشهيرة باترول التي تعد من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي في العالم.

وسوف تأتي النماذج الجديدة من هذه المركبات بهياكل متساوية في الحجم مع هياكل سيارات باترول الأخيرة، لكنها ستحمل بعض التعديلات على تصميم الواجهات وممتصات الصدمات الأمامية الخلفية.

وتعتمد “باترول” الجديدة بمحرك مكون من 8 أسطوانات، سعة 5.6 لتر، بعزم يعادل 400 حصان.

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ومن المقرر أن تطلى ممتصات الصدمات في هذه السيارات بالكروم اللماع، كما ستحصل على مصابيح معدلة قليلا من حيث الشكل، وعلى تعديلات على صندوق الأمتعة الخلفي لتصبح سعته أكبر.

وزودت واجهة القيادة بشاشتين، واحدة قياس 8 بوصات تعمل

باللمس، ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، والأخرى أصغر بقليل موضوعة أسفل الأولى، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة القيادة، بالإضافة إلى كاميرات وحساسات لقياس المسافة من الأمام والخلف، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وأنظمة للقياس والتحكم بضغط الهواء في العجلات.

وبحسب "نيسان"، فإن “باترول” الجديدة، سوف تأتي بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، يمكن التحكم بحرارتها ووضعياتها عبر أنظمة كهربائية متطورة.