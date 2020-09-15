4 أخطاء يجب تجنبها عند الإشارات الضوئية

الخليج ٣٦٥ نت – شددّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة الإلتزام بتنظيمات السير وتجنب بعض الأخطاء التي يرتكبها قائدي السيارات عند الإشارات الضوئية. ودعت إدارة المرور في إنفوجراف توضيحي إلى ضرورة تجنب ما يلي: التجاوز لتغيير المسار.

إساءة استخدام منبه السيارة.

الوقوف على خطوط المشاة.

الوقوف بشكل عرضي.

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