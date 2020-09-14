موجز الخليج 365 للسيارات.. الجيل الرابع من Sync وزيت المحرك

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/15 01:12 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أزاحت شركة ستروين الستار عن سيارتها ë-Jumper الصندوقية من فئة الموديلات الخدمية المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص، لتشعل نار المنافسة مع مرسيدس eVito.
كشفت شركة كانيون النقاب عن المركبة Future Mobility Concept الاختبارية، التي تجسد مفهومها للتنقل الحضري في المستقبل.
أعلنت شركة أوبل عن إطلاق سيارتها Zafira-e Life الكهربائية في الأسواق بسعر يبدأ من 52 ألفا و444 يورو.
كشفت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات النقاب عن الجيل الرابع من نظام الملتيميديا Sync، والذي يتمتع بقدرة أعلى على التعلم، وذلك بسيارتها الكهربائية Mustang Mach-E.
سؤال دائما ما يحير قائدي السيارات بشأن التوقيت اللازم لتغيير زيت المحرك الذي يترتب على عدم تغييره بانتظام أضرار كبيرة على السيارة.
أفادت مجلة "Classic Cars" بأن زيت المحركات له فترة صلاحية لكي يؤدي عمله على نحو صحيح من تزييت وتشحيم الأجزاء الداخلية للمحرك.
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