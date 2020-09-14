"كيان إيجيبت" تطرح سكودا سوبيرب موديل 2021

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، عن أسعار موديل 2021 من سيارتها سوبيرب، التي تتوافر في السوق المحلية بـ 5 فئات من التجهيزات.

ووفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي لسكودا، فإن سعر الفئة الأولى من "سوبيرب" موديل 2021 بلغ 495 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الثانية بسعر 565 ألف جنيه.

وطرحت "كيان" الفئة الثالثة من "سوبيرب" بـ630 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ725 ألف جنيه، أما الفئة الخامسة فاستقرت عند 775 ألف جنيه.

تعتمد سوبيرب 2021 على محرك

تربو TSI سعة 1400سي سي، بقوة 150حصان، 250 نيوتن من عزم الدوران بين 1500 و 3500 لفة بالدقيقة، يرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي DSG من 7 سرعات.وبفضل قوة محركها تتسارع سيارة سكودا الجديدة من الثبات حتى 100 كم/س خلال 8.9 ثانية، فيم تصل لسرعة قصوى 220 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.2 لتر من الوقود لكل 100 كم.وتزخر سوبير بباقة متنوعة من وسائل الأمان أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية فى الأمام والخلف، وتعتمد نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج حفظ الثبات الإلكتروني.تمتلك السيارة نظام مراقبة المسافة وهو الأحدث بوسائل المساعدة التي توفرها العلامة التشيكية في سيارتها، وكذلك نظام المناورة، الذي يتفادى العقبات ويحذر السائق مع إمكانية التوقف تلقائيًا.وتأتي كذلك بالعديد من التجهيزات أبرزها النظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب امامية وخلفية مع إضاءة LED، و خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا.ويتوافر في السيارة أنظمة ترفيه متنوعة في مقدمتها شاشة 8 بوصة تعمل باللمس Smart Link + Apple Connectivity ونظام بلوتوث لعرض تطبيقات الهواتف على شاشة العرض.