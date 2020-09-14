رسمياً.. "جي بي غبور أوتو" تطلق هيونداي CRETA 2021

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن إطلاق السيارة هيونداي CRETA موديل 2021 الجديدة كلياً من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وتتمتع السيارة الجديدة بتصميم أكثر جرأة، إلى جانب الآداء القوي والتكنولوجيا العالية لتعطي مفهوماً جديداً لمتعة القيادة والثبات على السرعات العالية، كما حصلت على باقة من التحديثات في التصميم الخارجي أضفت على مظهرها الكثير من الجرأة والقوة.

أكدابراهيم نجيب، الرئيس التنفيذي لقطاعات السيارات الملاكي لمجموعة جي بي غبور أوتو، "إن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV تستحوذ على اهتمام الكثير من عملاء سوق السيارات في مصر. فان تلك الفئة من السيارات تمتاز بسعة مقصوراتها الداخلية، وارتفاعها عن الأرض، وقوة أنظمة التعليق المزودة بها لتناسب الطرق والاستخدامات العصرية".

وأضاف:"أن مجموعة جي بي غبور أوتو تسخر كافة إمكاناتها وقدراتها لإثراء السوق المصري بالطرازات الجديدة كلياً من السيارات التي تتمتع بقدرات عالية وإمكانيات ومميزات تكنولوجية هائلة. فان ذلك يأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تعمل على توفير نماذج لتلائم التطور المستمر، وتحقق تطلعات عملائنا مع توفير السيارات بأسعار مناسبة لكل الفئات والقطاعات. وعليه، نطلق السيارة هيونداي CRETA موديل 2021 الجديدة كلياً بأسعار تنافسية تتراوح من 360,000إلى 425,000 جنيهاً".

وأشار إلى أن استراتيجية مجموعة جي بي

غبور أوتو تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تضع متطلبات وتطلعات عملائها على رأس أولوياتها بتقديم فئات جديدة من السيارات للسوق المصري التي تناسب جميع الفئات إلى جانب خدمات متميزة لما بعد البيع.

وأوضح"نحرص على شراكتنا القوية مع هيونداي موتور العالمية التي استحوذت طرازاتها المختلفة من السيارات على تفضيل المصريين وشريحة مبيعات كبيرة في السوق المصري على مدار أعوام طويلة، ويرجع ذلك لخبرتها الطويلة وتاريخها العريق الذي جعلها من كبرى شركات إنتاج السيارات في العالم وأكبر شركة مصدرة للسيارات في كوريا الجنوبية، كما أنها تعطي اهتماماً خاصاً للسوق المصري الواعد".

وتأتي السيارة CRETA موديل 2021 بمصابيح أمامية LED، وشبكة تهوية عريضة،جسم سيارة أطول مقارنة بسابقتها، ومصابيح خلفية LED مع شريط ضوئي في المنتصف.

كذلك فإن التصميم الداخلي لـ CRETA يعرض الصفات الحسية والطابع الرياضي،حيث تستهدف السيارة فئة جيل الألفية الذين يتمتعون بالذكاء التكنولوجي.

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ووفقاً لبيان صادر عن مجموعة جي بي غبور أوتو فإن الهدف الأساسي لفريق التصميم الداخلي هو إنشاء مساحة تركز على الجانب الإنساني وتوفير الراحة

والأمان على جميع المستويات، حيث تقدم CRETA مستويات متعددة من الحماية تبدأ بهيكلها الفولاذي الأحادي شديد الصلابة المصمم لامتصاص أقوى الصدمات بأمان.تمتاز كريتا مواصفات امان أساسية من الفئة الأولى عبارة عن أقراص أمامية مهواة مقاس 16 بوصة ونظام ABS. يعمل نظام الاتزان الإلكترونيESP،وبرنامج التوازن عند المرتفعاتHAC ، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية الامامية المزدوجة، إلى جانب نظام تحذير ضغط الإطارات كميزة أمان قياسية.

كل ذلك بالإضافة إلى مصابيح شبورة أمامية وكاميرا للرؤية الخلفية وجهاز تحذير المسافة الخلفية ومراَه داخلية ذاتية التعتيم، إضافة إلى تجهيزات الإضاءة التي تشمل مصابيح أمامية LED، مصابيح LED لتحديد المواقع، إضاءة أمامية خلال النهار LED، فوانيس LED خلفية بالكامل، إضاءة بالمرايات الخارجية، مصباح توقف عالي التثبيت، إشارات جانبية بالمرايات LED.

وشملت التجهيزات الداخلية للسيارة كذلك وجود عدادات مزودة بشاشة LCD "3.5، وحامل نظارات، وأعتاب داخلية فاخرة، وفتحات تكييف خلفية، وعجلة قيادة قابلة للإمالة، وتحكم في ارتفاع كرسي السائق، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وتكييف هواء أوتوماتيك، وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد.

أما التجهيزات الخارجية فتضمنت جنوط سبور مقاس "17، وإطار طوارئ حديد كامل الحجم، وشبكة أمامية كروم، وعتبة جانبية مطلية فضي، وحوامل سقف، وسبويلر خلفي، وزجاج فاميه خلفي، ومرايات كهربائيةالطي.

كما تتميز السيارة بالعديد من وسائل الراحة وأنظمة الترفيه مثل إمكانية اختيار نوعية القيادة، ووجود مثبت سرعة، وحساس اضاءة أتوماتيك، وشاحن وايرلس، وشاحن USB، وفتحة سقف بانوراما، ومفتاح ذكي مع إمكانية إدارة المحرك بدون مفتاح، إلى جانب نظام ترفيه بشاشة 8" تعمل باللمس، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth للهاتف.