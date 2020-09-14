أبشر توضح طريقة استلام رخصة السير بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت منصة أبشر الإلكترونية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع أبرز الأسئلة التي استقبلتها فيما يخص رخص السير.
وأوضحت المنصة أن استلام رخصة السير يتم من خلال عدة خطوات بسيطة، تتلخص في الدخول على خدمة توصيل الوثائق وطلب توصيل جديد، ومن ثم اختيار رخصة السير وسداد رسوم التوصيل، لتصل عبر العنوان الوطني “واصل”.
تجدر الإشارة إلى أن حسابك الشخصي على منصة أبشر الإلكترونية يُتيح لك العديد من الخدمات التي يُمكنك إنجازها إلكترونياً، ويُمكنك الإطلاع على دليل الخدمات المقدمة بأعلى صفحة الدخول.
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