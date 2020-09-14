فيراري بوروسانجوي SUV تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – فيراري تعمل حالياً على تطوير سيارة “بوروسانجوي” SUV الجديدة لمنافسة لامبورغيني اوروس مع توقعات بطرحها في الأسواق خلال العامين القادمين.

وقد ظهرت صور تجسسية لبوروسانجوي أثناء اختبارها بجسد موديل GTC 4 لوسو، ما يعني أن السيارة لا تزال في مراحل الاختبار الأولى.. ونعلم أن هذه ليست GTC4 لوسو جديدة قادمة لأن فيراري أوقفت إنتاج الموديل بشكل نهائي.

كما أن السيارة مرتفعة بشكل ملحوظ عن الموديل الأصلي، ما يشير بوضوح إلى أنها مجرد تصميم خارجي خادع للـ SUV القادمة، مع أقواس عجلات أكبر حجماً بكثير.

من الغالب انطلاق بوروسانجوي الجديدة في نهاية 2022 بمحرك هجين يجمع بين محرك 6 أو 8 سلندر مع عدة محركات كهربائية، وسنعلم المزيد عنها قريباً.

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