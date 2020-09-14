الوفاق لتأجير السيارات تستحوذ على لوحة أحد المشاركين بجائزة عمار.. ما قصتها؟

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها المستمر لخدمة المجتمع، أعلنت الوفاق لتأجير السيارات في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، تكون بموجبه الوفاق هي الراعي الذهبي للجمعية.

وكانت أولى مشاركات الوفاق مع الجمعية من خلال برنامج جائزة عمار لرعاية الموهوبين من ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث كانت الوفاق أحد أعضاء لجنة التحكيم.

وفي خلال فعاليات البرنامج أعجبت الوفاق بلوحة الفنانة هيلة المحيسن، والتي تضمنت العديد من التفاصيل المميزة، وهيله هي فنانة تشكيلية من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث ولدت بدون أطراف علوية، ولكن ذلك لم يوقفها عن إنتاج عملٍ فني متقن.

قدمت هيله مشروعها الفني تحت فكرة فيروس كورونا واستراتيجية المملكة لمواجهة الأزمة، وتضمنت اللوحة العديد من الرموز المهمة مثل الصحف والتي تشير إلى الأزمات العديدة التي مرت بها المملكة مثل أزمة سنة الرحمة حيث استخدمت مقال يعود لسنة 1337 هجرياً، وكذلك السفينة التي تعبر عن الشعب السعودي والقيادة الحكيمة التي تقوده لبر الأمان.

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وعلى الفور تواصلت إدارة الوفاق مع الفنانة لإتمام عملية شراء اللوحة، حيث قررت الإدارة أن اللوحة تستحق أن توضع في مكان مميز داخل الإدارة الرئيسية.