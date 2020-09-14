فورد رينجر تحصل على إصدار “تريمور” للتضاريس الوعرة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت فورد رينجر على حزمة “تريمور” للتضاريس الوعرة بسعر إضافي 4,290 دولار (16,000 ريال)، وقد وصفتها فورد بـ “أفضل رينجر في التعامل مع التضاريس الوعرة على الإطلاق”. وتشمل مزايا الحزمة الجديدة ارتفاع نظام التعليق وإضافة إطارات 32 إنش لجميع التضاريس وجنوط 17 إنش جديدة، مع إضافة قفل تفاضلي خلفي وتعديلات ميكانيكية متعددة أخرى. كما حدثت فورد نظام الجر في البيك أب لتحسين التسارع والاحتكاك، مع عدة تحديثات جمالية للشبك الأمامي وتخييط المقاعد ولمسات سوداء مختلفة. وستنطلق فورد رينجر تريمور 2021 بمحرك ايكوبوست 2.3 لتر بقوة 270 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر وناقل أوتوماتيكي 10 سرعات. Advertisements

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