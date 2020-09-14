التطور الالماني.. سكودا كاروك موديل 2021 بزيادة سعر 10 الاف جنيه

أعلنت شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر ، عن سيارتها سكودا كاروك 2021 بزيادة سعرية قدرها 10 آلاف جنيه في السوق المحلي.

سكودا كاروك موديل 2021

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي ، فإن السيارة الجديدة التي تقدم في ثلاث فئات من التجهيزات ، والآن أسعارها تبدأ من 509.900 مقابل 499.900 لموديل 2020 ، و 585.000 للفئة الثانية مقابل 575.000 جنيه لموديل 2020. .

وجاءت الفئة الثالثة أعلى تجهيزا بسعر 595 ألف جنيه مقابل 585 ألف جنيه لطراز 2020.

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ينتمي طراز “سكودا كاروك” إلى فئة سيارات الدفع الرباعي “SUV” ، وهي مزودة بمحرك TSI رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن متر ، وناقل حركة 8 سرعات.

جميع فئات السيارة تأتي بنظام الدفع بالعجلات الأمامية وتصل سرعتها إلى 100 كم / ساعة خلال 8.8 ثانية ، واستهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

تقف Karoq الجديدة على جنوط بقياس 18 بوصة ، وخاصية ذاكرة لحفظ الأوضاع المختلفة لمقاعد السيارة ، حتى يتمكن الركاب من الحفاظ على الوضع الأكثر راحة لهم من خلال ذاكرة السيارة.

تقدم سكودا مع مجموعة من مواصفات السلامة والأمن ، بما في ذلك الوسائد الهوائية ، ونظام منع انغلاق المكابح ، وتوزيع المكابح الإلكتروني (EBD) ، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ، ومراقبة ضغط الإطارات.