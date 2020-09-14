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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التطور الالماني.. سكودا كاروك موديل 2021 بزيادة سعر 10 الاف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت شركة كيان إيجيبت الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر ، عن سيارتها سكودا كاروك 2021 بزيادة سعرية قدرها 10 آلاف جنيه في السوق المحلي.
سكودا كاروك موديل 2021
وبحسب المعلن من الوكيل المحلي ، فإن السيارة الجديدة التي تقدم في ثلاث فئات من التجهيزات ، والآن أسعارها تبدأ من 509.900 مقابل 499.900 لموديل 2020 ، و 585.000 للفئة الثانية مقابل 575.000 جنيه لموديل 2020. .
وجاءت الفئة الثالثة أعلى تجهيزا بسعر 595 ألف جنيه مقابل 585 ألف جنيه لطراز 2020.
ينتمي طراز “سكودا كاروك” إلى فئة سيارات الدفع الرباعي “SUV” ، وهي مزودة بمحرك TSI رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن متر ، وناقل حركة 8 سرعات.
جميع فئات السيارة تأتي بنظام الدفع بالعجلات الأمامية وتصل سرعتها إلى 100 كم / ساعة خلال 8.8 ثانية ، واستهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم.
تقف Karoq الجديدة على جنوط بقياس 18 بوصة ، وخاصية ذاكرة لحفظ الأوضاع المختلفة لمقاعد السيارة ، حتى يتمكن الركاب من الحفاظ على الوضع الأكثر راحة لهم من خلال ذاكرة السيارة.
تقدم سكودا مع مجموعة من مواصفات السلامة والأمن ، بما في ذلك الوسائد الهوائية ، ونظام منع انغلاق المكابح ، وتوزيع المكابح الإلكتروني (EBD) ، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ، ومراقبة ضغط الإطارات.
التطور الالماني.. سكودا كاروك موديل 2021 بزيادة سعر 10 الاف جنيه