رسميا.. ستروين تطلق ë-Jumper الخدمية

أزاحت شركة ستروين الستار عن سيارتها ë-Jumper الصندوقية من فئة الموديلات الخدمية المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص، لتشعل نار المنافسة مع مرسيدس eVito.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 96 كيلووات/120 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 260 نيوتن متر.

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وتتوفر للسيارة بطارية ليثيوم أيون سعة 37 كيلووات ساعة تصل إلى مدى السير 200 كلم، وبطارية أخرى سعة 70 كيلووات ساعة تصل بها السيارة إلى مدى السير 340 كلم. وفي أحسن الأحوال يستغرق شحن 80% من سعة البطارية حوالي ساعة.



ولم تحدد الشركة الفرنسية حتى الآن موعد طرح أو سعر السيارة الجديدة في الأسواق.

ومطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت شركة "دي إس" التابعة لمجموعة ستروين الفرنسية طرح موديلين كهربائيين جديدين تحت اسم E-Tense من الطرازين DS3 Crossback وDS7 Crossback.