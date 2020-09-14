هوندا HR-V الجيل التالي يظهر أثناء اختباره

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت هوندا HR-V الجيل التالي في صور تجسسية أثناء اختبارها في اليابان بتمويهات كاملة على الجسد. مع ذلك يمكن ملاحظة بعض عناصر التصميم المختلفة، مثل المصابيح الأمامية والخلفية الأضيق والتصميم المختلف للشبك الأمامي. Advertisements أشارت تقارير يابانية إلى ازدياد حجم السيارة وطول الشاسيه لتوفير مساحة أرحب في الداخلية مع استخدام مواد أعلى جودة.. وستظهر معلومات جديدة عن السيارة، خاصة المحركات، في الأشهر القادمة.

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