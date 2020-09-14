بسعر 5 آلاف يورو.. كانيون تطلق سيارة المستقبل في 2025

كشفت شركة كانيون النقاب عن المركبة Future Mobility Concept الاختبارية، التي تجسد مفهومها للتنقل الحضري في المستقبل.



وأوضحت الشركة الألمانية أن المركبة الجديدة رباعية العجلات تظهر بطول 230 سم، وعرض 83 سم، وارتفاع 110 سم، بينما يبلغ وزنها 95 كجم فقط.

وتستوعب المركبة شخصا واحدا مع مقعد لطفل في النطاق الخلفي من المقصورة الداخلية، ويتم الوصول لهذا الجزء عن طريق سحب مقعد القائد وطيه.

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وتم تجهيز المركبة بسقف بانورامي قابل للفتح والغلق، بينما يتم التحكم فيها عن طريق اثنين من عصا التحكم.

وتعتمد المركبة على نظام دفع كهربائي يتألف من محرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 1000 وات وبطارية سعة 2000 وات ساعة، تمنح السيارة القدرة على بلوغ مدى السير 150 كلم.

ومن المتوقع طرح المركبة Future Mobility Concept في الأسواق بشكل قياسي بحلول عام 2025 بسعر يتراوح بين 5000 و 7000 يورو.